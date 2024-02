Terna: nel 2023 autorizzate infrastrutture per oltre tre miliardi di euro di investimenti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le opere di Terna hanno anche importanti benefici ambientali, sociali ed economici: oltre 700 km delle nuove opere autorizzate saranno sottomarini o interrati, con impatti positivi per il paesaggio e per le comunità locali. Nel complesso, la realizzazione dei 23 interventi che hanno ricevuto il via libera permetterà di demolire oltre 60 km di linee aeree esistenti e di rimuovere più di 250 sostegni, liberando così oltre 500 ettari di territorio. Da segnalare, inoltre, nei primi mesi del 2024, l’avvenuta autorizzazione da parte del Mase dell’Adriatic Link, il collegamento elettrico sottomarino che unirà le Marche e l’Abruzzo per il quale Terna investirà circa 1,3 miliardi di euro. (Com)