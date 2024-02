Ue: Commissione avvia indagine contro TikTok per sospetta violazione obblighi tutela minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha avviato un'indagine contro TikTok per sospetta violazione degli obblighi a tutela dei minori. Lo ha annunciato con un messaggio su X il commissario europeo al Mercato interno, Thierry Breton. "Oggi abbiamo aperto un'indagine su TikTok per sospetta violazione della trasparenza e degli obblighi di tutela dei minori", ha scritto Breton nel suo messaggio. "L'applicazione della legge servizi digitali garantisce un internet più sicuro per i giovani", ha aggiunto il commissario europeo. (Beb)