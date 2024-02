Kosovo-Serbia: Blinken, importante il dialogo tra le parti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken, durante la sua visita di un giorno a Tirana, in Albania, ha parlato della situazione nella regione dei Balcani, soffermandosi sul dialogo con Kosovo e Serbia. Il capo della diplomazia Usa ha dichiarato che è più importante che ci sia un dialogo tra i due Stati, aggiungendo che gli Stati Uniti appoggiano la proposta dell'Unione Europea. "Quando ho iniziato a lavorare al Dipartimento di Stato e alla Casa Bianca, circa 30 anni fa, la sfida dall'inizio alla fine era rappresentata dai Balcani. Bosnia e poi Kosovo. Non possiamo tornare indietro e rivedere quello che è successo nel 1990. Ecco perché sosteniamo gli sforzi volti a promuovere l’integrazione dei paesi balcanici". "Per quanto riguarda il Kosovo e la Serbia, il dialogo facilitato dall’Ue è l’unica strada giusta e noi sosterremo entrambi i paesi. Voglio congratularmi con il ruolo dell'Albania perché è stato un punto di forza", ha detto Blinken. Dopo l'Albania, il capo della diplomazia Usa si recherà a Berlino, in Germania. (Alt)