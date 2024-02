Kosovo: lettera di Biden per festa indipendenza, amicizia e partnership durature

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha inviato all’omologa del Kosovo Osmani una lettera di congratulazioni in occasione del Giorno dell'Indipendenza che si celebra il 17 febbraio. "Il Kosovo e gli Stati Uniti condividono un'amicizia e una partnership durature, rafforzate dalla nostra visione comune di una regione più pacifica, sicura e prospera. Gli Stati Uniti sostengono fortemente un Kosovo multietnico e la sua integrazione nelle istituzioni europee ed euro-atlantiche. Continuiamo inoltre a sostenere gli sforzi del dialogo, facilitato dall'Ue, per raggiungere un accordo di normalizzazione onnicomprensivo con la Serbia, un passo importante verso un eventuale riconoscimento reciproco. Insieme alle nazioni della regione e del mondo, gli Stati Uniti incoraggiano la leadership del Kosovo a rispettare tutti i suoi obblighi, compresi tutti gli accordi raggiunti in passato attraverso questo processo", si legge nella missiva del capo dello Stato Usa. (segue) (Alt)