Dogane: gemellaggio amministrativo di Adm in Bosnia Erzegovina

- Il direttore dell'Ufficio Relazioni internazionali di Adm, Andrea Mazzella, ha partecipato oggi a Banja Luka (Bosnia Erzegovina) alla cerimonia di lancio del gemellaggio amministrativo “Rafforzamento delle capacità amministrative dell’autorità per la Tassazione indiretta della Bosnia Erzegovina”, tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Indirect Taxation Authority bosniaca. All'evento erano presenti il direttore generale dell’amministrazione bosniaca, Zoran Tegeltija, il capo della delegazione europea in Bosnia Erzegovina, ambasciatore Johann Sattler, l’ambasciatore italiano Marco Di Ruzza e il rappresentante dell’ambasciata lituana, Erikas Petrikas. Il gemellaggio, finanziato dall’Ue, punta al consolidamento e all’armonizzazione delle dogane della Bosnia Erzegovina e vede Adm alla testa di un consorzio formato dal Dipartimento delle Dogane lituano, l’Agenzia delle Entrate ed Eutalia. Le aree di intervento saranno quattro: avvicinamento delle procedure doganali agli standard europei, analisi dei rischi, audit interno e controlli valutari. Nel suo discorso, Andrea Mazzella ha sottolineato l’importanza dell’integrazione doganale in tutta l’area dei Balcani occidentali come elemento di stabilità e sviluppo. Adm è già presente in Albania, Kosovo e Serbia con programmi di sostegno doganale come il System Exchange of Electronic Data (Seed+), di cui è l’amministrazione capofila, che coinvolge i paesi dei Balcani occidentali e punta a favorire lo scambio elettronico di documenti commerciali nella regione. Tra gli obiettivi di questo progetto, l’agevolazione degli scambi e l’integrazione economica, sulla base dell’accordo di libero scambio Ceta (Central European Free Trade Agreement). (Com)