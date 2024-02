Kosovo: Rama, Pristina non negozia con la Serbia, ma con l'Ue e gli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo non sta negoziando con la Serbia ma con l'Ue e gli Usa. Lo ha detto il premier albanese Edi Rama nel suo intervento alla Conferenza di Monaco. “C'è un piano, detto franco-tedesco, che è molto chiaro su cui devono fare le due parti”, ha ricordato Rama. E in relazione ai negoziati di adesione all'Unione europea è giusto dire che “la Serbia deve decidere, ma il Kosovo non ha nulla da decidere. E' un Paese che fa parte di questa comunità”, ha aggiunto il premier albanese. (Res)