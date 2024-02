Bosnia: inviato Ue Lajcak, Sarajevo sfrutti opportunità per avanzare verso l'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo tra il Kosovo e la Serbia, Miroslav Lajcak, ha incontrato a Monaco, a margine della Conferenza sulla sicurezza, l'Alto rappresentante internazionale per la Bosnia Erzegovina, Christian Schmidt. Come ha scritto Lajcak su X, con Schmidt c'è stato uno scambio di opinioni sullo sviluppo regionale e sulla situazione in Bosnia. “Siamo d'accordo sul fatto che la Bosnia Erzegovina debba sfruttare questa fase senza precedenti per avanzare nel suo percorso verso l'Ue” ha scritto l'inviato Ue su X. (Seb)