Lavoro: Prisco, siglati al Viminale due accordi integrativi per trattamento economico Vigili del Fuoco

- Al ministero dell'Interno sono stati raggiunti e siglati in via definitiva due accordi integrativi per la distribuzione delle risorse del Fondo di produttività e per il trattamento economico accessorio a favore del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Con un primo accordo, sottoscritto dal 92 per cento della rappresentatività sindacale, sono stati destinati più di quattro milioni di euro per finanziare le indennità di soccorso, reperibilità e prevenzione del personale direttivo del Corpo nazionale dell'anno 2020. Il secondo accordo, sottoscritto da tutti i sindacati, determina gli importi delle retribuzioni di rischio e di posizione connessi agli incarichi di funzione dei dirigenti del Corpo. "Un altro risultato che dimostra la grande attenzione per le alte professionalità del Corpo che ogni giorno dimostra sul campo le proprie qualità, anche oltre gli ambiti delle operazioni di soccorso tecnico urgente", ha dichiarato il sottosegretario al ministero dell'Interno, Emanuele Prisco, a margine della firma dei due nuovi accordi. "I sindacati anche in questa fase hanno concorso alla finalizzazione degli accordi: il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco merita che si lavori tutti, ciascuno per il proprio ruolo, nella direzione di valorizzare la straordinaria professionalità dei suoi operatori", ha concluso. (Rin)