Taiwan: Taipei respinge critiche dopo incidente con la Cina, continueremo a far rispettare la legge

- Il governo di Taiwan continuerà a far rispettare la legge nelle acque sottoposte alla sua amministrazione. Lo ha ribadito ieri il Consiglio per gli affari continentali di Taiwan (Mac) in una nota, dopo le nuove proteste di Pechino circa l’incidente che il 14 febbraio ha provocato la morte di due pescatori cinesi al largo dell’arcipelago di Kinmen, amministrato da Taipei. Il Consiglio ha ricordato che un’imbarcazione a motore battente bandiera cinese si è introdotta sino a 1,1 miglia nautiche dalla costa orientale delle Isole Kinmen, dandosi alla fuga dopo gli avvertimenti della Guardia costiera taiwanese. Durante l’inseguimento, quattro pescatori cinesi sono caduti in acqua e sono stati prontamente soccorsi dalla Guardia costiera taiwanese, che ha successivamente annunciato il decesso di due persone. L’Ufficio cinese per gli affari di Taiwan ha accusato la Guardia costiera di non aver gestito adeguatamente l’incidente minacciando conseguenze in caso di mancato rilascio dei due superstiti. (Res)