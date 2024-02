Cina-Serbia: ministro Esteri Wang a Vucic, cooperazione è in linea con nostri interessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Serbia godono di una “forte cooperazione”, in linea con gli interessi a lungo termine dei due Paesi. Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, al termine del colloquio tenuto con il presidente serbo, Aleksandar Vucic, a margine della Conferenza di Monaco sulla sicurezza. “La Cina continuerà a sostenere con fermezza la Serbia nella salvaguardia della sua sovranità, sicurezza e integrità territoriale. Ciò non solo per consolidare “l’amicizia di ferro” tra i due Paesi, ma anche per contrastare gli atti di separatismo, salvaguardare i principi e gli scopi della Carta delle Nazioni Unite e difendere l’ordine e la giustizia internazionali”, ha detto Wang. (Cip)