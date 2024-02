Cina-Polonia: colloquio ministri Esteri, al centro rafforzamento della cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è pronta a lavorare con la Polonia per rafforzare la fiducia reciproca, approfondire la cooperazione e promuovere il multilateralismo sulla base del rispetto reciproco. Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, al termine del colloquio tenuto ieri con l’omologo polacco, Radoslaw Sikorski, a margine della Conferenza di Monaco sulla sicurezza. Le relazioni bilaterali hanno esibito una "stabile tendenza allo sviluppo" dalla loro instaurazione, 75 anni fa, divenendo gradualmente “più mature e resilienti”, ha detto Wang. I due Paesi dovrebbero dunque praticare fiducia e rispetto reciproco per innalzare ulteriormente il livello delle relazioni, ha aggiunto. Stando al resoconto della stampa cinese, il colloquio è stato dedicato a questioni di comune interesse, tra cui la guerra in Ucraina. (Cip)