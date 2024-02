Cina-Usa: colloquio funzionari sicurezza Wang-Mayorkas, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Stati Uniti dovrebbero "attenersi al rispetto reciproco, alla coesistenza pacifica e praticare una cooperazione vantaggiosa per tutti", considerare i reciproci interessi e preoccupazioni nonché rimuovere le barriere al controllo del narcotraffico e alla cooperazione tra le forze dell’ordine. Lo ha detto il ministro della Pubblica sicurezza, Wang Xiaohong, al termine di un colloquio tenuto ieri a Vienna con il segretario per la Sicurezza interna degli Stati Uniti, Alejandro Mayorkas. I due interlocutori, riferisce la stampa cinese, “hanno avuto una comunicazione stretta, costruttiva e approfondita sull’attuazione dei consensi raggiunti dai presidenti Xi Jinping e Joe Biden nell’incontro di San Francisco, sul progresso della cooperazione nel contrasto del narcotraffico e sulla risposta alle reciproche preoccupazioni”. Alludendo agli “interrogatori” agli studenti cinesi all’aeroporto di Washington lamentati da Pechino il mese scorso, Wang ha poi invocato un “trattamento equo e pienamente dignitoso” per i cittadini del Paese asiatico. (Cip)