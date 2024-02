Lavoro: Orlando (Pd), con noi duemila nuovi ispettori, governo ne assuma altri duemila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sappiamo quali sono le cause dell'insicurezza sui posti di lavoro: la precarietà, il subappalto, il massimo ribasso, la debolezza nei controlli. Diffidate sempre di quelli che vi dicono, tanto su questo come sulle politiche attive del lavoro, della formazione, perché è certamente importante, è fondamentale, ma quelli che vogliono scaricare sui lavoratori tutto il peso della sicurezza stanno barando. Noi abbiamo assunto duemila ispettori del lavoro, ne assumessero altri duemila. Nel decreto sicurezza avevamo messo un criterio: se fai il subappalto devi applicare le stesse norme, lo stesso contratto e lo stesso salario dell'azienda che vince l'appalto. Questo vale per il pubblico, estendiamolo al privato". Lo ha detto il deputato del Partito democratico ed ex ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, in un video pubblicato sui social. (segue) (Rin)