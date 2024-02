Lavoro: Orlando (Pd), con noi duemila nuovi ispettori, governo ne assuma altri duemila (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Due settimane fa il comune di Roma ha firmato un protocollo con l'Ance - ha ricordato il parlamentare - nel quale si dice che non si fa il subappalto e non si fa il massimo ribasso. Facciamo diventare legge quel protocollo, sottoscritto anche dalle parti sociali. Estendiamo un principio che abbiamo affermato con il 110 per cento. Abbiamo detto che chi usufruisce del Superbonus deve applicare i contratti comparativamente maggiormente rappresentativi. Noi abbiamo deciso che quando un'impresa veniva trovata con una irregolarità doveva essere chiusa. Il professor Giannino dice che è una misura giustizialista, però non è giustizialista se una macchina in strada non è a norma e viene bloccata finché non viene portata a fare la revisione. Perché probabilmente si pensa che il proprio figlio corra un pericolo se va in strada e trova un'auto non a norma, ma si è sicuri che non sarà tra quelli che si fanno male nel caso in cui dovesse capitare un incidente sul lavoro. Ecco cos'è - ha concluso Orlando - una lettura di classe della società". (Rin)