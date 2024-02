Sardegna: lotta a randagismo, a Quartu Sant'Elena progetto da 20 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ventimila euro per le sterilizzazioni di cani e gatti a Quartu Sant'Elena, con la possibilità di incrementare la cifra di altri 10 mila euro in caso di ulteriori richieste. È questo l’impegno dell’amministrazione comunale di Quartu Sant’Elena per la Campagna di Sterilizzazioni 2024, denominata “Progetto Quartu”. La campagna riguarda cani e gatti di proprietà, pastorali e colonie feline non riconosciute e sarà affidata come negli anni precedenti all’Associazione Effetto Palla ODV. Coordinate in stretto raccordo con il Settore Ambiente e Vigilanza Ambientale del Comune di Quartu, le azioni di contenimento delle nascite e contrasto al randagismo, sono iniziate nel 2022 con un progetto sperimentale sui soli cani adulti, poi esteso l’anno successivo anche alle colonie feline. Fino ad oggi sono state sterilizzate 90 cagne e 82 gatte, queste ultime distribuite fra 64 colonie non censite e 18 di proprietà. (segue) (Rsc)