Navalnyj: Borghi (Iv), Lega e M5s siano conseguenti, sennò fiaccolata per loro è solo teatro

- "È importante che ci sia una manifestazione di questo genere per la gravità del fatto, un omicidio di un dissidente politico. Dopodiché se non vogliamo trasformare la fiaccolata in un teatrino a uso mediatico, bisogna essere conseguenti tra le cose che si dicono e quelle che si fanno". Lo dice a Skytg24 il senatore Enrico Borghi, capogruppo di Italia viva in Senato, con riferimento alla fiaccolata in memoria di Aleksej Navalnyj in programma questa sera a Roma. "In piazza - prosegue - ci saranno esponenti politici della Lega, che ha sottoscritto e riconfermato nel marzo 2022, a guerra già iniziata, un protocollo di collaborazione con Russia Unita, il partito di Putin. La vicenda sarebbe chiusa se la Lega rompesse quell'accordo". "Sfileranno anche esponenti del Movimento 5 stelle, che ogni quarto d'ora ci spiegano che dobbiamo smettere di mandare armi all'Ucraina, creando le condizioni per una vittoria di Putin. Se non vogliamo trasformare la manifestazione in una quinta teatrale a solo scopo mediatico - conclude -ò, bisogna essere coerenti tra le cose che si dicono e quelle che si fanno." (Rin)