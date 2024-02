Viabilità: Aspi, su A1 dalle 21 di giovedì 22 chiuso il tratto Lodi - allacciamento Teem

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Società Autostrade comunica che sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21 di giovedì 22 alle 5 di venerdì 23 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Lodi e l'allacciamento con la A58 Teem Tangenziale est esterna di Milano, verso Milano. Si precisa che la stazione di Lodi sarà chiusa in entrambe le direzioni, Milano e Bologna. Nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00, sarà chiusa l'area di servizio "San Zenone est", situata all'interno del suddetto tratto. In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Lodi, percorrere la SP235 per circa 6 km, seguire le indicazioni per Melegnano/Binasco lungo la SP17 e immettersi sulla SP302 per poi rientrare in A1 a Melegnano. In ulteriore alternativa, seguire le indicazioni per Milano, sulla SP235 e sulla SS9 via Emilia, con ingresso sulla A58 Teem attraverso la stazione di Vizzolo Predabissi, per poi proseguire sulla A1 in direzione di Milano; per la chiusura dell'entrata di Lodi, verso Milano: Melegnano Binasco, sulla stessa A1, o Vizzolo Predabissi sulla A58 Teem; per la chiusura dell'entrata di Lodi, verso Bologna: Casalpusterlengo sulla stessa A1. (Rem)