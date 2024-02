Viabilità: Aspi, su A4 nelle notti di martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22 varie chiusure notturne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aspi comunica in una nota che sulla A4 Milano-Brescia, sarà chiuso lo svincolo di Cormano, nelle tre notti di martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22 febbraio, con orario 21-5, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, per consentire attività di ispezione cavalcavia di svincolo. Sarà chiuso lo svincolo di Cormano, in uscita per chi proviene da Milano e da Brescia, in alternativa si consiglia di uscire a Sesto San Giovanni o a Milano viale Certosa e sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A4, per chi proviene dalla SP35 Milano-Meda, in alternativa si consiglia di proseguire su viale Rubicone e invertire il senso di marcia in via Senigallia, in direzione della A4. (Com)