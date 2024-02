Navalnyj: Piantedosi, identificazioni non comprime libertà personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'identificazione delle persone "è un'operazione che si fa normalmente nei dispositivi di sicurezza del territorio. mi è stato riferito che il personale che aveva operato non avesse piena consapevolezza". Lo ha detto Il ministro dell’interno Matteo Piantedosi, a margine della sottoscrizione dell'accordo tra la Regione Lombardia, l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e l’Anci Lombardia, a Milano commentando l'identificazione da parte della polizia a Milano, di alcune persone che hanno deposto dei fiori per ricordare Aleksej Navalnyj. "È capitato anche a me nella vita di essere identificato, non credo che che sia un dato che comprime una qualche libertà personale", ha aggiunto il ministro. (Rem)