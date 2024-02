Turchia: continuano ricerche membri equipaggio nave affondata nel Mar di Marmara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono le operazioni di ricerca dei membri dell’equipaggio della nave mercantile affondata giovedì scorso al largo dell’isola turca di Imrali, nel Mar di Marmara. Come riferisce l’agenzia di stampa “Iha”, si trovavano a bordo dell’imbarcazione sei persone e due giorni fa è stato recuperato il corpo senza vita di una di esse. Stamane i sommozzatori turchi si sono nuovamente attivati per cercare le restanti cinque. La nave, lunga 69 metri e denominata Batuhan A, era affondata all’alba del 15 febbraio nel corso di una tempesta. Un segnale di soccorso era stato inviato dall’equipaggio intorno alle 06:30 locali (04:30 in Italia). Le squadre della Guardia costiera turca giunte poi sul posto avevano rinvenuto una zattera di salvataggio vuota. (Tua)