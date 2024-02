Migranti: Piantedosi, Cpr in condizioni migliori se non vandalizzati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Centri di permanenza per i rimpatri "sono luoghi ovviamente di detenzione e di privazione della libertà previsti dalla legge dove si concentrano situazioni anche di comprensibile disperazione anche da parte di chi ci finisce dentro secondo quelle che però sono delle previsioni di legge. Molto spesso non sono nelle condizioni migliori perché proprio per l'opera di vandalizzazione che viene fatta dalle persone che sono dentro non consente sempre che siano nelle condizioni migliori". Lo ha detto il ministro dell’interno Matteo Piantedosi, a margine della sottoscrizione dell'accordo tra la Regione Lombardia, l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e l’Anci Lombardia, a Milano. Rispondendo anche gli h cheisto se non siano contesti disumani, il ministro ha risposto che "Non è così, abbiamo sistemi di monitoraggio continuo. Se i Cpr non vengono devastati vengono mantenuti in condizioni più accettabili", ha spiegato il ministro, ricordando che "non sono previsti per i richiedenti asilo. Se sono richiedenti asilo, finché la domanda è pendente, non è previsto che possano stare nei Cpr". (Rem)