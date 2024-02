Sport: 40.059 spettatori alle Final Eight di basket a Torino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 40.059 gli spettatori che hanno riempito gli spalti alla finale delle Final Eight di basket a Torino che si è svolta ieri all'Inalpi Arena. "Con l’avvincente finale di questa sera si concludono le Final Eight della Coppa Italia Lba che hanno fatto della nostra città nuovamente la capitale del basket italiano - ha affermato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo - . Complimenti a Napoli, campione di questa edizione. Le Final Eight sono state anche quest’anno un spettacolo di grande sport e di pubblico, con un record di presenze sugli spalti. Vedere la grande passione delle tante tifose e dei tanti tifosi conferma la vocazione di Torino come città dello sport, sempre più attrattiva per i grandi eventi sportivi e ci fa guardare alla prossima edizione desiderosi di fare ancora meglio", ha concluso. (Rpi)