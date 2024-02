© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione del trasferimento del corpo del dissidente russo Aleksej Navalnyj alla famiglia non è una competenza del Cremlino. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in conferenza stampa. "Non siamo coinvolti in questa faccenda. Non è un’attribuzione dell'amministrazione presidenziale", ha detto Peskov ai giornalisti. (Rum)