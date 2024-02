San Siro: Sala, se ristrutturazione non prevede chiusura chiedo venga considerata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi pare che ci sia finalmente interesse vero sull'ipotesi di ristrutturazione" dello stadio Meazza. "Il principio è sempre lo stesso: se si può ristrutturare senza chiudere lo stadio, io chiedo che venga considerato. Se non è vero, capisco le squadre". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine del seminario "Coesione sociale e territoriale e ordinamento delle autonomie locali", a Milano, rispondendo sul tema dello stadio di San Siro. "Non che quello che dice Webuild è sacro, però è la più grande società italiana, conosce bene Milano. Fossi in Scaroni o chiunque, se Webuild dice che si può fare tenderei a fidarmi - ha aggiunto Sala - se si può fare certamente noi collaboreremo". (Rem)