Lavoro: Cappellacci (FI), più ispettori e maggiori risorse per formazione e prevenzione

- La ministra Calderone "ha detto che si farà tutto il necessario per affrontare il problema nella maniera più efficace possibile ed ha aggiunto che, se sarà utile e necessario, si faranno anche altre norme. Due, però, sono stati i segnali importanti da parte del governo, incrementare il numero degli ispettori, che ci sono ma non bastano, e maggiori risorse all'Inail, che sono il doppio rispetto allo scorso anno, ovvero un miliardo e mezzo di euro sulla formazione e la prevenzione. Questo è un passaggio determinante, perché per affrontare il problema bisogna innanzitutto fare prevenzione. Quello che auspico è che, di fronte ad un tema così rilevante per il Paese anche sul piano morale ed etico, la politica non si divida ma si possa lavorare insieme". Lo ha affermato a "Restart", su Rai3, Ugo Cappellacci, deputato di Forza Italia e presidente della commissione Affari sociali della Camera. (Rin)