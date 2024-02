Trasporti: Autorità regolazione, intesa su sicurezza aerea con Comitato 8 ottobre e Fondazione 8 ottobre 2001

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti, Nicola Zaccheo, e il presidente del “Comitato 8 ottobre - Per non dimenticare” e della “Fondazione 8 ottobre 2001 – Per non dimenticare”, Adele Pesapane Scarani, hanno sottoscritto giovedì 15 febbraio un protocollo di intesa che prevede la collaborazione reciproca su tematiche di rispettivo interesse. L’accordo - riferisce l'Autorità di regolazione dei trasporti in una nota - stabilisce la possibilità di svolgere congiuntamente attività di divulgazione e formazione, collaborare a pubblicazioni tecnico-scientifiche e organizzare seminari e convegni in materia di sicurezza aerea, di assistenza alle vittime di incidenti aerei e ai loro familiari e, più in generale, di tutela dei diritti dei passeggeri. “Tra le prerogative dell’Autorità la tutela dei diritti dei passeggeri riveste particolare importanza – commenta il presidente Art, Nicola Zaccheo – auspichiamo quindi che questa collaborazione si traduca in iniziative utili a sensibilizzare maggiormente l’opinione pubblica sul tema”. Il Comitato e la Fondazione nascono con l’obiettivo di intraprendere ogni iniziativa atta a promuovere azioni concrete per la sicurezza del trasporto aereo e il miglioramento costante della sicurezza del volo, con il fine di impedire il verificarsi di gravi eventi come quello occorso l’8 ottobre 2001. (Com)