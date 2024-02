India-Grecia: premier Mitsotakis in visita di Stato il 21 e 22 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Grecia, Kyriakos Mitsotakis, accompagnato da una delegazione, sarà in visita di Stato in India dal 21 al 22 febbraio, su invito dell’omologo Narendra Modi. Lo annuncia un comunicato del ministero degli Esteri indiano. Il premier greco sarà ricevuto a Rashtrapati Bhawan, il palazzo presidenziale, avrà colloqui con Modi, parteciperà come ospite principale alla nona edizione del Raisina Dialogue di Nuova Delhi e si recherà anche a Mumbai. Come ricorda la nota, i due Paesi hanno elevato le loro relazioni al livello di partenariato strategico nell’agosto dell’anno scorso, in occasione della visita di Modi ad Atene. Quella di Mitsotakis è la prima visita di Stato di un leader greco da 15 anni e l’obiettivo è rafforzare ulteriormente i rapporti.(Inn)