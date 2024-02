Gaza: ministra Belgio Lahbib, operazione Israele a Rafah sarebbe catastrofe, va evitata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operazione militare di Israele a Rafah sarebbe una catastrofe per l'intera regione. Lo ha detto la ministra degli Esteri belga, Hadja Lahbib, in un punto stampa al suo arrivo al Consiglio Ue Affari esteri a Bruxelles. "Dobbiamo evitare un'operazione militare israeliana a Rafah, perché sarebbe una catastrofe per l'intera regione e anche per l'Egitto, che condivide il confine ed è indebolito dalla situazione", ha detto. "La situazione umanitaria sta diventando sempre più allarmante, con un milione e mezzo di rifugiati nel sud della Striscia di Gaza a cui manca tutto e la minaccia di un'operazione di terra che è stata ripetuta ancora una volta dal gabinetto Netanyahu. Continuiamo a chiedere un cessate il fuoco per un accesso umanitario senza ostacoli e il rilascio degli ostaggi", ha aggiunto. Questa è la posizione del Belgio ed è quella che difenderò anche oggi", ha concluso la ministra. (Beb)