Germania: ricevimento per la Berlinale all'ambasciata d'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d'Italia a Berlino ha ospitato ieri un ricevimento in occasione della 74ma Berlinale “per celebrare il cinema italiano, la sua capacità di dialogare con il pubblico internazionale e il consolidamento dei legami culturali e produttivi tra Italia e Germania”. È quanto comunica la stessa sede, aggiungendo che due son i film in concorso quest'anno al festival internazionale del cinema in corso nella capitale tedesca: “Another End” del regista Piero Messina e “Gloria!”, debutto alla regia dell'attrice e cantautrice Margherita Vicario. In apertura del ricevimento sono intervenuti l'incaricata del governo federale per la Cultura e i Media, Claudia Roth, il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, il direttore artistico della Berlinale Carlo Chatrian, la presidente di Cinecittà Chiara Sbarigia e il direttore della Fiera internazionale del libro di Francoforte, Juergen Boos. Tra gli ospiti presenti numerosi rappresentanti delle istituzioni, del mondo del cinema italiano e distributori all'European Film Market (Efm), che quest'anno vede l'Italia come “Country in Focus”. (segue) (Com)