Germania: ricevimento per la Berlinale all'ambasciata d'Italia (2)

- L'ambasciatore d'Italia a Berlino, Armando Varricchio, ha rivolto un saluto agli ospiti ricordando come il Paese rappresenti un set cinematografico ideale, grazie alle sue bellezze naturali e al suo patrimonio artistico-culturale, ma anche alla professionalità di artigiani e lavoratori qualificati in tanti campi, dal suono alla musica, dalla moda al make-up. A ciò si aggiunge l'attenzione posta dalle autorità italiane alle industrie culturali e creative che, come sottolineato dall'ambasciatore, costituiscono uno dei “motori della nostra economia, ma anche e soprattutto uno dei punti più qualificanti della nostra identità”. L'ambasciatore Varricchio ha aggiunto: “La cultura è il fil rouge che unisce cinema e letteratura, in vista della Frankfurter Buchmesse 2024, appuntamento che vedrà l'Italia in qualità di ospite d'onore”. Inoltre, l'ambasciatore ha partecipato presso l'Efm al “Pitch event Books@Berlinale” del Berlinale Co-Production Market, nell'ambito del quale è stato presentato il titolo “La storia di Cesare” della scrittrice italiana Valentina Mastroianni, tra i 10 finalisti. (Com)