Regno Unito: ex consigliere Trump, esercito non ha risorse necessarie per guerra con Russia

- L'esercito britannico non dispone delle risorse necessarie per far fronte a una possibile minaccia proveniente dalla Russia. È quanto ha dichiarato Kurt Volker, l'ex rappresentante speciale degli Stati Uniti per i negoziati con l'Ucraina ed ex consigliere di Donald Trump, sottolineando i piani di espansione militare del presidente russo Vladimir Putin. Volker ha dichiarato al quotidiano "The Telegraph" che Putin sta costituendo un esercito di 1,5 milioni di persone, il che suggerisce che la Russia potrebbe cercare di attaccare anche i Paesi della Nato, e ha avvertito che questa minaccia richiederebbe un grosso incremento nella spesa in armi da parte del Regno Unito e di altri alleati. "L'esercito britannico è di grandissima qualità", ha detto Volker, aggiungendo: "Ma il Regno Unito ha ridotto gli investimenti nelle sue capacità militari per molto tempo e di conseguenza non può produrre la giusta quota di asset di qualità" in questo settore. (Rel)