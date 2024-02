Serbia: fissata per oggi la sessione costitutiva dell'Assemblea di Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in programma per oggi la sessione costitutiva dell'Assemblea cittadina della capitale serba Belgrado. Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Rts", secondo cui all'ordine del giorno della sessione è prevista la conferma del mandato dei consiglieri dell'Assemblea comunale, l'elezione del presidente e la nomina del segretario. La sessione di oggi era stata fissata dall'organismo provvisorio della stessa città a fine gennaio dopo che il 3 gennaio la Commissione elettorale della capitale (Gik) aveva adottato il rapporto generale sui risultati delle elezioni del 17 dicembre scorso a riguardo dei mandati dei consiglieri dell'Assemblea comunale della città. Secondo il comunicato diffuso, la lista elettorale "Aleksandar Vucic-Belgrado non deve fermarsi", guidata dal Partito progressista serbo (Sns) ha ottenuto 49 seggi, la lista elettorale "La Serbia contro la violenza" 43 seggi, la lista elettorale "Milos Jovanovic-Nada per Belgrado" sette seggi, la lista "Noi-La voce del popolo" sei seggi e infine la lista elettorale del partito Socialista cinque seggi. (segue) (Seb)