Serbia: fissata per oggi la sessione costitutiva dell'Assemblea di Belgrado (2)

- Secondo la stampa locale non è ancora chiaro come si svolgerà la sessione, se verrà raggiunto un accordo sulla formazione del governo cittadino o se saranno necessarie nuove elezioni. Al Partito progressista serbo e al Partito socialista, in coalizione, mancano due seggi per ottenere la maggioranza assoluta, considerando che l'Assemblea comunale di Belgrado è composta da 110 consiglieri. Ago della bilancia è considerata la lista "Noi-La voce del popolo", che ha 6 mandati, ma che anche ieri ha sostenuto di non aver intenzione di formare coalizioni nell'assemblea cittadina con nessuna formazione politica. Intanto la lista dell'opposizione di centrosinistra "La Serbia contro la violenza" ha sottolineato che continuerà a "dimostrare i brogli elettorali" avvenuti durante il voto di dicembre anche nella sessione di oggi. (Seb)