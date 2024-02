Donbass: Pushilin, abbiamo catturato tanti prigionieri di guerra ad Avdiivka

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha catturato tanti militari ucraini ad Avdiivka. Lo ha affermato all'emittente televisiva "Rossija-24" il presidente della repubblica popolare di Donetsk, Denis Pushilin. "In termini generali, posso dire che il nemico ha dovuto arrendersi per salvarsi la vita. E secondo le informazioni che ho, questa è una quantità piuttosto considerevole (di prigionieri di guerra)", ha affermato Pushilin. Il funzionario ha sottolineato che il ministero della Difesa russo fornirà informazioni più accurate, se sarà necessario. Pushilin ha aggiunto inoltre che l'Ucraina ha commesso diversi crimini di guerra in questa direzione. "Lo sappiamo già dalle prove di quelle persone che sono in relativa sicurezza, in punti di collocamento temporaneo, sappiamo cosa hanno dovuto sopportare, soprattutto negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, quando il nemico era molto arrabbiato con la popolazione civile. In generale, sono stati registrati molti crimini di guerra in relazione ai civili", ha detto Pushilin. (Rum)