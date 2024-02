Enel: Corte conti, risultato netto bilancio 2022 a +50,3 per cento sul 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio d'esercizio di Enel spa per il 2022 si è chiuso con un risultato netto di 7,157 miliardi di euro, in crescita del 50,3 per cento sui 4,762 del 2021 da ricondurre, in particolare, ai proventi da partecipazioni e al risultato della gestione finanziaria, parzialmente compensati dalla riduzione degli altri proventi (sostenuti nel 2021 dalla cessione delle quote in Open Fiber spa) e delle rettifiche di valore delle partecipazioni. È quanto emerge dalla relazione sulla gestione 2022 di Enel spa, approvata dalla Sezione controllo enti della Corte dei conti con Delibera n. 9/2024, in cui la magistratura contabile ha rilevato una crescita del patrimonio netto della società (38,34 miliardi di euro) pari al 9,7 per cento rispetto al 2021, imputabile principalmente all'utile complessivo al netto dei dividendi distribuiti. Questo - ha specificato la Corte - in un contesto globale non favorevole a causa dell'incertezza dovuta a fattori geopolitici che hanno generato volatilità sulle catene di approvvigionamento, spingendo verso l'alto i prezzi delle materie prime (comprese quelle energetiche) e generando spirali inflazionistiche. (segue) (Com)