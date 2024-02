Enel: Corte conti, risultato netto bilancio 2022 a +50,3 per cento sul 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati del Gruppo sono stati influenzati da un incremento dei ricavi (63,9 per cento) dovuto alle maggiori vendite di energia a prezzi medi crescenti e da un incremento dei costi (73,2 per cento), legato prevalentemente ai maggiori approvvigionamenti dei combustibili con prezzi medi in aumento. Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 si è chiuso con un risultato netto di Gruppo di 1,682 miliardi di euro, in riduzione sui 3,189 del 2021 anche per la differente incidenza delle imposte e delle interessenze di terzi nei periodi a confronto. Si attesta ancora al 23,585 per cento la partecipazione del Mef al capitale di Enel, con una proprietà diffusa in capo al mercato pari a circa il 76,4 per cento. Tra i circa 670 mila azionisti (investitori istituzionali italiani ed esteri, oltre a risparmiatori individuali), quelli retail detengono circa il 20 per cento del capitale. (segue) (Com)