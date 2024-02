Enel: Corte conti, risultato netto bilancio 2022 a +50,3 per cento sul 2021 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il patrimonio netto 2022 del Gruppo, pari a 28,657 miliardi di euro, è in lieve calo rispetto ai 29,653 miliardi del 2021 (28,325 nel 2020), sostanzialmente in virtù del minore apporto dell'utile dell'esercizio compensato dell'aumento delle riserve. Aumenta invece del 5,8 per cento il patrimonio netto di terzi. L'indebitamento finanziario netto 2022 del Gruppo, attestatosi a 60,068 miliardi di euro, è in aumento del 16,2 per cento (51,69 nel 2021), principalmente per effetto del fabbisogno generato dagli investimenti del periodo. Si intensifica - rileva infine la Corte - la tendenza in crescita dell'indebitamento, con il rapporto tra indebitamento finanziario netto ed Ebitda ordinario che si eleva a 3,1, ribadendo l'esigenza di adottare le misure di contenimento previste nel piano strategico. (Com)