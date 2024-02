Energia: Egitto, al via oggi la fiera Egyps

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, inaugurerà oggi i lavori della settima conferenza internazionale sull'energia (Egyps 2024), che si tiene quest'anno dal 19 al 21 febbraio con il tema "Stimolo energetico: garantire gli approvvigionamenti, trasformare l'energia e ridurre le emissioni". "La conferenza si sta trasformando da una conferenza sul petrolio in una piattaforma energetica completa che discute ed esamina tutte le sfide e le soluzioni relative al raggiungimento della transizione energetica e alla riduzione delle emissioni di C02 derivanti dalla produzione e dall'uso di energia", ha affermato il ministro del Petrolio egiziano, Tarek el Molla, in un comunicato stampa. All'evento partecipano oltre 40 amministratori delegati e dirigenti di aziende internazionali e locali del settore energetico, petrolifero e del gas. Inoltre, sono attesi circa 35.000 partecipanti provenienti da 120 paesi, circa 2.200 membri delle delegazioni e più di 40 aziende egiziane e internazionali attive nel settore energetico, petrolifero, del gas e delle tecnologie energetiche. Durante i tre giorni sono previste 80 sessioni di dibattito con la partecipazione di oltre 300 relatori. La fiera, che si svolge su una superficie di ​​39 mila metri quadrati, ospita i padiglioni di Italia, Cina, Cipro, Germania, Grecia, India, Romania, che partecipa per la prima volta, Spagna, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Stati Uniti, oltre a più di 450 aziende espositrici provenienti da diversi Paesi. (Cae)