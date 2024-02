Gaza: forze Israele, proseguono operazioni a Khan Yunis, uccise decine di membri Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono le operazioni delle Forze di difesa d'Israele (Idf) nella Striscia di Gaza, in particolare nella città meridionale di Khan Yunis, dove sarebbero state uccise decine di membri del movimento islamista palestinese Hamas. Lo hanno riferito le stesse Idf, spiegando di aver trovato fucili Kalashnikov, droni, un lanciarazzi Rpg, esplosivi e altre attrezzature militari in alcuni siti attribuiti al gruppo islamista a Khan Yunis. Nella stessa area, le Idf avrebbero ucciso decine di presunti membri di Hamas. Ieri, inoltre, un razzo proveniente dal centro di Gaza è caduto in un'area aperta nel territorio israeliano, hanno reso noto le Idf, aggiungendo che "pochi minuti dopo, l'artiglieria della Brigata Nahal ha identificato il terrorista responsabile del lancio (del razzo) nella zona di Gaza City", dirigendo un attacco aereo contro di lui. L'uomo sarebbe stato ucciso nell'attacco. Infine, hanno affermato le Idf, "in seguito agli allarmi attivati al confine con Gaza questa mattina, non sono stati rilevati razzi che hanno attraversato il territorio israeliano". (segue) (Res)