Europee: Germania, la Cdu presenta von der Leyen come capolista

- L'Unione cristiano-democratica (Cdu) presenterà oggi a Berlino la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, come propria capolista alle prossime elezioni europee, che in Germania si terranno il 9 giugno. Von der Leyen dovrebbe quindi annunciare che si candiderà per un secondo mandato alla guida dell'esecutivo europeo, sostenuta dai presidenti del Partito popolare europeo (Ppe) Manfred Weber, della Cdu Friedrich Merz e dell'Unione cristiano-sociale (Csu), Markus Soeder. La candidatura di von der Leyen a presidente della Commissione europea dovrebbe essere ufficializzata dal Ppe al congresso che terrà a Budapest nelle giornate del 6 e 7 marzo. (Geb)