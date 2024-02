Droga: smantellata associazione per delinquere dedita a traffico internazionale, 15 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I finanzieri del Comando provinciale di Pisa, con l’ausilio di militari dei Comandi provinciali di Brescia, Bergamo e dello S.C.I.C.O., hanno dato oggi esecuzione, nelle province di Brescia, Bergamo, Bolzano e Trento ad una ordinanza di applicazione di misure cautelari in carcere emessa dai gip presso i Tribunali di Brescia e Bergamo nei confronti di 15 soggetti, su richiesta della Procura – Dda di Brescia. In particolare il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pisa avrebbe individuato una consorteria criminale che si sarebbe resa responsabile dei reati di associazione a delinquere finalizzata alla produzione, detenzione e traffico illecito di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, tipo hashish, con l’aggravante della transnazionalità, importati dal Marocco e dalla Spagna nel territorio nazionale per la successiva distribuzione. (segue) (Rin)