Roma: minacce e aggressioni alla ex a Colleferro, divieto di avvicinamento per 28enne

- Aggressioni e minacce, ormai un format da parte di uomini che non accettano la fine di una relazione; lo stesso che ha portato il Gip del tribunale di Velletri a disporre l'allontanamento all'allontanamento di un 28 di origini albanesi dalla presunta vittima. I carabinieri della stazione di Colleferro hanno dato esecuzione all’ordinanza con la quale il GIP veliterno ha disposto il divieto di avvicinamento alla sua ex per il giovane, residente a Segni, gravemente indiziato di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia. La vittima in denuncia ha raccontato che l’uomo, non accettando la fine della relazione con lei, avrebbe posto in essere condotte persecutorie e maltrattanti. Nello specifico le avrebbe dapprima procurato lesioni per 15 giorni e poi le avrebbe inviato messaggi, a qualsiasi ora del giorno e della notte, contenenti minacce di morte. A supporto del quadro indiziario, sono risultati decisivi come sempre i messaggi estrapolati dal telefono della vittima, il racconto dei testimoni ai quali la vittima aveva confidato il profondo timore scaturito dai comportamenti dell’uomo.(Rer)