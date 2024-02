Ucraina: ministra belga Lahbib, sviluppare difesa europea, se Russia vince sarà dittatura ai confini Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue deve sviluppare una capacità di difesa per difendere il proprio territorio e i propri valori. "Se la Russia vincerà, sarà una dittatura più vicina ai confini europei". Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri belga, Hadja Lahbib, al suo arrivo al Consiglio Ue Affari esteri di Bruxelles. "Da quasi due anni la Russia sta attaccando l'Ucraina, cercando di soggiogare e invadere questo Paese desideroso di democrazia e libertà, proprio come il più feroce oppositore di Putin, Aleksej Navalnyj, morto questo fine settimana", ha detto. "Dobbiamo renderci conto della posta in gioco oggi. Se l'Ucraina verrà invasa e se la Russia riuscirà a vincere, ci sarà una dittatura che si espanderà e si avvicinerà un po' di più all'Unione europea", ha aggiunto. "È quindi essenziale rimanere uniti, e sviluppare insieme una capacità di difesa. Un esercito non solo per difendere il nostro territorio, ma anche i nostri valori. Ed è per questo che riceveremo anche la vedova di Aleksej Nalvalnyj, Julia Navalnaya, per dimostrarle il nostro sostegno", ha concluso. (Beb)