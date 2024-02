Spagna: popolari ottengono maggioranza assoluta in Galizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare spagnolo (Pp) ha vinto le elezioni regionali in Galizia con il 47,4 per cento dei voti assicurandosi la maggioranza assoluta. Alfonso Rueda si conferma, dunque, alla guida della regione. La seconda forza più votata è stato il Blocco nazionalista galiziano (Bng) con il 31,5 per cento davanti ai socialisti 14 per cento. Né la piattaforma di sinistra Sumar né il partito sovranista Vox hanno ottenuto una rappresentanza nel Consiglio regionale con, rispettivamente, l'1,9 ed il 2,1 per cento. (Spm)