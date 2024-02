© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania:REGIONEConvegno su "L'emigrazione giovanile ed il futuro del Mezzogiorno” promosso dall'associazione regionale ex consiglieri in collaborazione con il Forum regionale dei Giovani. Intervengono il presidente di Arec, Carmine Iodice, e del presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, sono previsti, tra gli altri, gli interventi del direttore generale di Svimez, Luca Bianchi, del presidente del Forum Regionale dei Giovani, Giuseppe Caruso, del vice presidente nazionale di Confindustria, Vito Grassi, del vice presidente di Arec, Francesco Bianco. Sala "Caduti di Nassiriya" del Consiglio regionale della Campania, Centro direzionale is. F13 - Napoli (ore 10).Programma “E' viva la Costituzione”: viaggio itinerante di approfondimento per giovani e adulti sui primi dodici articoli della nostra Carta Costituzionale. L'articolo 3: con Vincenzo De Luca, governatore della Regione Camopania. Modera il giornalista Eduardo Scotti. Liceo classico e scientifico 'F.De Sanctis', via Ugo Stanzione - Salerno (ore 10.30).COMUNEIl sindaco di Napoli Gaetano Manfredi inaugura il nuovo campetto di calcio che sarà consegnato alle associazioni di Villagiochiamo. All'inaugurazione saranno presenti anche il mecenate Claudio Zanfagna ed i componenti del Tavolo per l'infanzia Paolo Siani, Gemma Tuccillo e Paolo Lattanzio. Istituto Comprensivo Statale 'Radice Sanzio Ammaturo', plesso S. Francesco, nel Rione Amicizia nella Municipalità 3 - Napoli (ore 10).Quinta edizione del Premio nazionale "Annalisa Durante", concorso scolastico nazionale dedicato alla giovane vittima innocente di camorra, quest'anno intitolato "Il Faro di Annalisa". All'apertura interverranno don Tonino Palmese, presidente della Fondazione Pol.i.s. della Regione Campania, Ettore Acerra, direttore dell'Ufficio scolastico regionale e Chiara Marciani, assessore alle Politiche giovanili e al Lavoro del Comune di Napoli. Nell'arco della giornata vi saranno la presentazione delle candidature e alcune premiazioni, il gemellaggio con il Comune di Cento, e la rappresentazione de "La tredicesima fatica", performance teatrale sulla storia di Giannino Durante, di Guglielmo De Maria. Regia di Giovanna Facciolo. Biblioteca a porte aperte "Annalisa Durante" presso Spazio comunale Forcella, in via Vicaria Vecchia 23 - Napoli (ore 10).Quarta edizione del "Premio Nazionale Federico Del Prete", dedicata alla memoria del sindacalista, vittima innocente di camorra, ucciso il 18 febbraio 2002 a Casal di Principe, organizzata dall'Associazione Memoriae, retta da Gennaro Del Prete, figlio di Federico, ideatore, fondatore e presidente del Premio Nazionale, e dalla Fondazione Pol.i.s. della Regione Campania, con l'ausilio di Libera Campania e del Coordinamento campano dei familiari delle vittime innocenti della criminalità. Con il prefetto di Napoli, Michele di Bari, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, Tullio Morello, componente del Consiglio Superiore della Magistratura, don Tonino Palmese, presidente della Fondazione Pol.i.s. della Regione Campania e Antonello Ardituro, procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia. All'evento parteciperanno le studentesse e gli studenti del Liceo Scientifico "Carlo Miranda" di Frattamaggiore con la dirigente Genevieve Abbate, del Liceo Scientifico "E. G. Segrè" di San Cipriano d'Aversa con la dirigente Rosa La Storia e del Liceo Artistico di Napoli con la dirigente Simona Sessa. Sala dei Baroni del Maschio Angioino -Napoli (ore 10).Riunione in prefettura del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Napoli, Michele di Bari: si riunirà la cabina di regia per l'esame delle situazione delle occupazioni abusive degli immobili in ambito metropolitano, anche in relazione alle diverse condizioni di fragilità dei nuclei familiari interessati. Palazzo di Governo in piazza Plebiscito - Napoli (mattina).VARIESerata evento interamente dedicata a Massimo Troisi con ospite tra gli altri, Angelo Orlando, l'attore Premio David di Donatello nel 1992 proprio per il film di Troisi "Pensavo fosse amore, invece era un calesse”. La serata è stata voluto dal sindaco Giorgio Zinno d'accordo con il vicesindaco Pietro De Martino. Fonderia Righetti - San Giorgio a Cremano (ore 17.30).(Ren)