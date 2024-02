Regno Unito: prezzi abitazioni in vendita aumentati dello 0,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi delle abitazioni in vendita nel Regno Unito sono aumentati per la prima volta da luglio. Secondo il portale immobiliare Rightmove, il prezzo medio delle nuove proprietà in vendita è aumentato dello 0,1 per cento rispetto all'anno precedente, segnando il primo aumento annuale in diversi mesi dovuto principalmente alla diminuzione dei prezzi ipotecari. Inoltre, i prezzi medi sono aumentati dello 0,9 per cento rispetto a dicembre 2023, il che significa che il prezzo medio è aumentato di più di 3 mila sterline (3.500 euro) dalla fine dello scorso anno. (Rel)