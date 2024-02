Gaza: ministro Esteri Lussemburgo, difficile spiegare legittima difesa Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se Israele continua con i suoi attacchi "sarà sempre più difficile spiegare che si tratta di diritto alla difesa". Lo ha dichiarato Xaver Bettel, ministro degli Esteri del Lussemburgo, al suo arrivo al Consiglio Ue Affari esteri di Bruxelles. "Ho avuto scambi anche con politici israeliani negli ultimi giorni. Il fatto è che continuano a dire che Hamas è ancora lì, che è ancora forte e che vogliono sbarazzarsene, ed è per questo che sostengono sia autodifesa. Come ho già detto qualche settimana fa, è difficile spiegare la legittima difesa a distanza di tempo dagli attacchi del 7 ottobre", ha detto. "Ho detto loro che dobbiamo sempre considerare che oltre il 70 per cento delle persone uccise sono donne e bambini e sono civili, quindi non possiamo parlare di misure mirate", ha aggiunto Bettel. (segue) (Beb)