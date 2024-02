Francia: governo abbassa stime di crescita 2024 da 1,4 a 1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese abbassa le previsioni di crescita del 2024, portandole dall'1,4 per cento all'un per cento. "È una crescita che resta positiva ma che tiene conto del contesto geopolitico", ha detto il ministro dell'Economia Bruno Le Maire all'emittente televisiva "Tf1". Le Maire ha poi confermato l'obiettivo di abbassare il deficit della Francia al 4,4 per cento nel 2024. Il ministro ha inoltre negato la possibilità di un aumento delle tasse evocando un paino di risparmio da 10 miliardi di euro delle spese pubbliche. (Frp)