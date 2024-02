Abruzzo: domani presentazione accordo tra Università Aquila e Siemens Spa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, 20 febbraio, nel polo UnivAq di Monteluco di Roio, si terrà, alle ore 10 nell'aula A-1.5, un workshop di presentazione di un accordo sottoscritto tra l'università dell'Aquila e la Siemens Spa, leader mondiale nella produzione di componenti per l'automazione industriale, per l'allestimento di un Siemens Sce Test Center, ovvero un laboratorio progettato per fornire un ambiente di test avanzato e completo per una vasta gamma di applicazioni industriali. L'intesa è finalizzata a migliorare le competenze degli studenti e delle studentesse di ingegneria. Nell'occasione saranno presenti, tra gli altri, il rettore UnivAq Edoardo Alesse; l'ingegnera Raffaella Menconi, responsabile Education Siemens Industry Italia; il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio; Silvano Pagliuca, presidente di Confindustria Abruzzo; Vincenzo Mezzina, Sales specialist manager Centro Sud Siemens Italia; Luca Gabellone, macro area manager Centro Sud Siemens Italia; il direttore del dipartimento di Ingegneria industriale, dell'informazione e di economia (Diiie) Walter D'Ambrogio; il professor Fabrizio Ciancetta, docente di Misure elettriche ed elettroniche al Diiie.(Gru)