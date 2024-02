Montenegro: ministro Difesa, pronti a migliorare cooperazione militare con Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Montenegro "è pronto a migliorare la cooperazione militare con la Serbia". Lo ha affermato il ministro della Difesa montenegrino, Dragan Krapovic, a margine della riunione degli omologhi dei Paesi membri della Nato di Bruxelles. "Dopo l'alleanza nella Nato e il percorso verso l'Unione Europea, la terza priorità per il Montenegro è la cooperazione regionale, comprese le relazioni con la Serbia come Paese amico", ha sottolineato Krapovic, ripreso dalla stampa di Belgrado. "La Serbia non è un membro della Nato e ha il suo percorso di neutralità che rispettiamo e in cambio ci aspettiamo che le decisioni del Montenegro siano rispettate. Da parte mia sono assolutamente pronto all'approfondimento e alla cooperazione in diversi settori con Belgrado. Su questo la Serbia bussa a una porta aperta e c'è assoluta disponibilità", ha affermato il ministro di Podgorica.(Seb)